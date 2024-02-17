Зеленський щодо майбутнього Путіна: «у нього є лише дві опції попереду»

У президента РФ Володимира Путіна «є лише дві опції попереду», зазначив на Мюнхенській безпековій конференції український лідер Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого.

«Можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитися кар’єра Путіна. Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі або бути убитим одним із його поплічників», – сказав президент.

Він підкреслив, що «роки самоізоляції Путіна та його безкарності призвели до його повної деградації».

«Він зараз відкрито виправдовує Гітлера, кажучи, що той не винен за Другу світову війну. Він зробив геноцид людей звичайною частиною своєї політики», – зазначив Зеленський.

Крім цього, підкреслив президент України, «Путін вбиває усіх, кого хоче: чи це лідер опозиції, чи будь-хто, хто здається йому ціллю».

Саме тому, за словами Зеленського, «після вбивства російського опозиційного політика Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову російської держави».

«Він – головоріз, який утримує владу через корупцію і насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію, потискання його руки, сприйняття його як рівного було б презирством до природи політичної влади», – заявив глава держави.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті. У багатьох російських містах місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.