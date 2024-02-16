У Росії на акціях пам’яті Навального затримали понад 80 людей – правозахисники

У Росії на акціях пам’яті Олексія Навального затримали понад 80 людей, повідомляє правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

За даними проєкту, наразі відомо про 83 затриманих у семи російських містах: у Санкт-Петербурзі – 52 особи, у Нижньому Новгороді – 15, у Москві – 11, у Таганрозі – 2, у Твері, Ростові-на-Дону та Мурманську по одному затриманому.

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Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті. У багатьох російських містах місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.