«Хто наступний?»: у Росії та світі відбуваються акції пам’яті Олексія Навального

У Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті після смерті опозиційного політика Олексія Навального, йдеться в матеріалі російської служби Радіо Свобода.

Після публікації новини про смерть політика у колонії, в багатьох містах Росії місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим. Стихійні меморіали виникли в Ульяновську, Новосибірську та В'ятці, повідомляє видання Astra.

Канал «Говорит НеМосква» додає до цього списку Томськ, Казань, Іжевськ, Псков, Нижній Новгород, Перм, Тверь, Кіров і Бєлгород.

У Новосибірську місцева мешканка вийшла на одиночний пікет із плакатом «Хто наступний?». Поліціянти запитали її, навіщо вона це робить, але не затримували.

Ще одна мешканка вийшла на пікет у Мурманську. Вона тримала плакат із написом «Його кров на твоїх руках, Вово». За повідомленням телеграм-каналу «Обережно, новини» її затримали.

Квіти та лампадки з’явилися у Санкт-Петербурзі біля Соловецького каменю на Троїцькій площі та біля пам’ятника жертвам репресій на Воскресенській набережній.

Журналісти повідомляють, що люди несуть квіти до Соловецького каменю у Москві. Біля меморіалу чергує поліція. Стихійний меморіал виник біля будинку у московському Мар’їному, де Олексій Навальний жив до арешту.

Повідомляється про затримання пікетниці біля «Стіни скорботи». Пізніше було затримано підлітка з плакатом із написом «Вбивця».

Прокуратура Москви випустила застереження у зв'язку із «закликами до масової акції», пишуть «Осторожно, новини». При цьому закликів до акцій у соцмережах майже немає, їх учасники приходять до пам’ятних місць з особистої ініціативи, зазначають у Радіо Свобода.

В Ульяновську люди у цивільному одразу прибирають квіти та фотографують тих, хто їх приніс. Про оточення пам’ятників пишуть також із Омська та Казані.

У багатьох країнах світу російськомовні діаспори оголосили про проведення мітингів пам’яті Навального. У списку, який зібрала організація «Ковчег», згадані заходи вже у понад 20 країнах (список доповнюється). Акції відбуваються переважно біля посольств та консульств Росії.

У Тбілісі активісти вийшли на акцію біля будівлі секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії у Грузії з плакатами, текст для яких написали люди з Росії, повідомила у твіттері Дар’я Серенко.

У Єревані, за повідомленням «Нової газети – Європа», поліція не пускає мітингувальників до посольства, будівля оточена.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.