«Путін завжди бреше»: дружина Навального зробила заяву щодо смерті чоловіка

Президент Росії Володимир Путін і його оточення «понесуть відповідальність, якщо інформація про смерть Олексія Навального підтвердиться», зазначила Юлія Навальна під час виступу з трибуни Мюнхенської конференції з безпеки.

Як відзначила дружина Навального, вона не знає, «чи може довіряти російським державним джерелам щодо смерті її чоловіка, оскільки Путін та його оточення завжди брешуть».

«Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.), усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро», – заявила Навальна та закликала світову спільноту «згуртуватися і перемогти зло, жахливий режим, який зараз у Росії».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.