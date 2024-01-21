«Росія без Путіна». У десятках країн пройшли акції на підтримку російських політв’язнів

Майже в сорока країнах світу пройшли акції на підтримку ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального й інших російських політв’язнів.

Як повідомила російська служба Радіо Свобода, акції були присвячені третій річниці арешту Навального. Мітинги й пікети, організовані соратниками опозиціонера, що залишили Росію, пройшли, зокрема, у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Канаді, Аргентині й Австралії.

У столиці Чехії Празі близько 50 активістів зібралися на Староміській площі. Серед тих, хто прийшов, було кілька білорусів і українців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Через гучномовець організатори і спікери читали листи політичних в’язнів і зверталися до присутніх. Лунали гасла: «Свободу всім політв’язням», «Свободу Олексію Навальному», «Росія без Путіна», «Росія буде вільною».

У Тбілісі мітинг відбувся біля парламенту Грузії. Люди прийшли з пацифістськими плакатами і плакатами за зміну влади в Росії.

Демонстранти закликали звільнити Навального й інших російських політичних в’язнів, а також висловили солідарність з усіма, хто, так само як вони, виступає за мир і протистоїть диктатурі, повідомляє RusNews.

17 січня 2021 року Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини після тривалого лікування, пов’язаного з наслідками отруєння бойовою отруйною отрутою «Новічок». Політика затримали у московському аеропорту, після чого заарештували.

Відтоді Навальний ув’язнений. Його засудили до тривалого строку позбавлення волі одразу за трьома кримінальними статтями. Організовані ним політичні структури були визнані російською владою «екстремістськими організаціями», сотні соратників Навального або зазнали кримінального переслідування, або були змушені виїхати з Росії.

Ще кілька кримінальних справ проти політика перебувають у стадії розгляду.

За сукупністю звинувачень Навальному загрожує довічний термін ув’язнення.