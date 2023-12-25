«Ми знайшли Навального»: речниця політика розповіла, де він зараз перебуває

Російський опозиційний політик Олексій Навальний зараз перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ, повідомила його речниця Кіра Ярмиш.

«Ми знайшли Олексія Навального… Сьогодні (25 грудня – ред.) його бачив адвокат. Олексій у порядку», – написала Ярмиш, адже 19 днів поспіль місцеперебування опозиційного політика було невідомим.

Селище Харп (у перекладі з ненецької «Північне сяйво») розташоване у відрогах гір Полярного Уралу, на річці Собі, за 60 кілометрів на північ від полярного кола. За 30 кілометрів від Харпа розташоване місто Лабитнангі, де у колонії 5 років перебував український політв’язень Олег Сенцов.

11 грудня співробітники виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області зазначили, що Навальний у них більше не числиться. Куди його перевели, в колонії не повідомили. Перед цим до політика перестали пускати адвоката, а самого Навального перестали підключати до засідання суду по відеозвʼязку. 12 грудня телеграм-канал Baza, не уточнивши джерел своєї інформації, написав, що Навального етапували до Москви для проведення слідчих дій у новій кримінальній справі про вандалізм. Відтоді місцеперебування політика було невідоме.

Водночас, речник президента РФ Дмитро Пєсков 12 грудня заявив, що «ми не маємо ані наміру, ані можливості відстежувати долю вʼязнів та процес перебування їх у відповідних установах». Так, за повідомленнями офіційних інформагенцій, він відповів на запитання, де перебуває опозиційний політик Олексій Навальний.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний увʼязнений від початку 2021 року. У серпні 2023 року Московський міський суд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про екстремізм. Його соратники припускали, що зникнення політика може бути повʼязане з переведенням до нової колонії, де він відбуватиме покарання.