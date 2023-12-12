«Ми не маємо наміру відстежувати долю вʼязнів» – Кремль про Навального

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 12 грудня заявив, що «ми не маємо ані наміру, ані можливості відстежувати долю вʼязнів та процес перебування їх у відповідних установах». Так, за повідомленнями офіційних інформагенцій, він відповів на запитання, де перебуває опозиційний політик Олексій Навальний.

Втручання США в ситуацію з Навальним Пєсков назвав «неприпустимим». «Тут ідеться про одного увʼязненого, який за законом був визнаний винним, і відбуває належний йому термін, і тут якесь втручання будь-кого, включно зі Сполученими Штатами Америки, ми вважаємо неприпустимим і неможливим», – цитує Пєскова «Інтерфакс».

Соратники Навального вже тиждень не знають, де перебуває політик. 7 грудня його не підключили через відеозвʼязок до суду, в якому він мав брати участь, пояснивши це відсутністю електрики в колонії. Адвокату Навального, який простояв весь день біля колонії, відмовили у відвідуванні. 11 грудня Навального знову не підключили до суду.

Цього ж дня співробітники колонії в місті Володимир, де Навальний відбував термін, повідомили адвокатам, що він у них більше «не числиться». Куди його перевели, в колонії уточнити відмовилися.

Речниця Навального Кіра Ярмиш розповідала, що минулого тижня політику стало зле в камері, і тоді співробітники колонії ставили Навальному крапельницю.

Олексія Навального затримали в січні 2021 року, коли він повернувся до Росії після лікування в Німеччині, де його врятували після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новічок». У березні 2022 року політика засудили до девʼяти років колонії за звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду.

Уже під час відбування терміну суд розглянув ще одне звинувачення проти Навального і в серпні 2023 року засудив його до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про «екстремізм».

У колонії Навального вже понад 20 разів відправляли до штрафного ізолятора. Сумарно він провів у ШІЗО понад 250 діб.