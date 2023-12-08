Росія: соратники Навального кажуть, що не можуть із ним зв’язатися вже три дні

Соратники ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального повідомили, що з ним зник зв’язок. Руслан Шаветдінов і Кіра Ярмиш написали в соцмережах, що про місце перебування Навального невідомо вже три доби.

За останніми даними, які мають соратники опозиціонера, Навальному стало зле в камері, йому поставили крапельницю. Шаветдінов і Ярмиш зазначили, що політика позбавляють їжі, тримали в карцері без вентиляції, звели час прогулянок до мінімуму, і, можливо, Навальний зомлів від голоду.

Ярмиш також зазначила, що цього тижня від опозиціонера не надходили листи, а надіслані йому листи не доставлені.

8 грудня Навального не підключили через відеозв’язок до засідання суду. Співробітники колонії у Володимирській області Росії, де відбуває покарання Навальний, розповіли про проблеми з електрикою.

6 і 7 грудня до Навального не пустили адвокатів.

Соратники Навального 7 грудня, у день призначення дати президентських виборів у Росії, заявили про початок агітаційної кампанії проти обрання Володимира Путіна на новий термін. Про це оголосили в соцмережах Навального і створеного ним Фонду боротьби з корупцією.

У серпні 2023 року Московський міськсуд визнав Навального винним у створенні екстремістського співтовариства, закликах до екстремізму і його фінансуванні, засудивши політика до 19 років колонії особливого режиму.

Наразі Навальний перебуває у колонії суворого режиму у Володимирській області РФ за звинуваченням у шахрайстві. У вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів», писав він.

Політика понад 20 разів відправляли до штрафного ізолятора. Приводами, наприклад, були розстебнутий гудзик і відмова мити паркан.

Навальний провину не визнає, правозахисні організації визнали його політв’язнем.