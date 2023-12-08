Путін оголосив, що балотуватиметься на посаду президента РФ упʼяте

Президент Росії Володимир Путін 8 грудня оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави, повідомляють офіційні інформагенції РФ.

За цими даними, про це Путін сказав у Кремлі в розмові з так званим «спікером парламенту» угруповання «ДНР» Артемом Жогою.

Також 8 грудня Центральна виборча комісія РФ оголосила, що президентські вибори триватимуть упродовж трьох днів – із 15 до 17 березня.

Росія вперше запровадила багатоденне голосування у 2020 році, нібито для захисту виборців від коронавірусу. Такий підхід був запроваджений під час п’ятиденного референдуму щодо конституційних змін, які дозволило Путіну залишатися при владі ще на два шестирічні терміни – тобто до 2036 року.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.