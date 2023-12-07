Припинення допомоги Україні було б «різдвяним подарунком» для лідерів РФ і Китаю – голова МЗС Британії

Блокування пакету допомоги Україні було б «різдвяним подарунком» для лідерів Росії та Китаю, попередив міністр закордонних справ Великобританії Девід Камерон на конференції з безпеки в Аспені у Вашингтоні, передають агенції, AFP, DPA та Bloomberg.

Камерон закликав союзників об’єднатися навколо України. Він назвав на вторгнення Росії в Україну «великим випробуванням для нашого покоління».

За його словами, якщо президент РФ Володимир Путін переможе, «це не буде кінцем». Британський міністр закордонних справ, який був прем’єр-міністром під час захоплення Росією Криму в 2014 році, попередив, що «американські життя» можуть опинитися під загрозою, якщо далі Путін націлиться на країну НАТО.

«Я вважаю це великим випробуванням для наших покоління, великим викликом для нашого покоління. Чи будемо ми захищати цю демократію?... Ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні їх підтримати і переконатися, що Путін програє, тому що якщо за ці кошти не проголосують (у Конгресі – ред.), залишиться лише двоє людей, які будуть посміхатися, – один із них Володимир Путін у Росії, інший – Сі Цзіньпін у Пекіні. Не знаю, як ви, але я не хочу робити жодному з цих людей різдвяний подарунок», – сказав Камерон.

Камерон повідомив про намір обговорити у США перспективу використання заморожених російських активів для допомоги у відбудові зруйнованої війною України.

«Думаю, що є дуже вагомий аргумент для того, аби взяти заморожені кошти і витратити їх на відновлення України, і це перший внесок у репарації, які Росії колись доведеться заплатити за незаконне вторгнення», – сказав він.

Заяви Девіда Камерона прозвучали на тлі неспроможності Конгресу США розглянути надання Україні нової фінансової допомоги, відповідальність за що американський президент Джо Байден поклав на Республіканську партію. Йдеться про нині заблокований розгляд пакету у 110,5 мільярдів доларів для України та Ізраїлю, понад 60 мільярдів доларів з якого мали б бути виділені Києву.