Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США

Законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб заблоковано в Сенаті США у середу через наполягання республіканців на своїх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У перебігу голосування, яке мало б прокласти шлях до початку обговорення законопроєкту, голоси розділилися таким чином – 45 «за» і 48 – «проти», що означає, що виділення пакету у 110,5 мільярдів доларів не змогло отримати 60 необхідних голосів для проходження документа.

Саме з цього пакету допомоги понад 60 млрд дол мали б бути виділені для України.

Незадовго до провалу цього процедурного голосування в Сенаті, президент США Джо Байден виступив перед Конгресом і закликав затвердити подальше фінансування допомоги Україні найближчим часом – до початку Різдвяних канікул. Байден заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати.

Палата представників, яка перебуває під контролем республіканців, схвалила законопроєкт щодо виділення грошей Ізраїлю, але не Україні, після чого демократи заблокували документ у Сенаті. На початку цього тижня директорка бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг направила лист до спікера Палати представників Майка Джонсона і повідомила, що в адміністрації США до кінця року закінчаться кошти для постачання Україні озброєнь і техніки.

Президент Володимир Зеленський напередодні в останній момент скасував свій виступ перед членами американського Сенату. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті миру США у Вашингтоні, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити пакет допомоги Україні. Він заявив, що відстрочка у наданні Києву військової допомоги США підвищує ризик поразки України у війні з Росією.

Володимир Зеленський 6 грудня виступив по відеозв’язку перед лідерами «Групи семи». Він заявив про важливість згуртованості і підтримки України, і що РФ тільки й сподівається, що наступного року консолідація світу зруйнується.