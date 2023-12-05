Без допомоги США є «великий ризик програти війну» – Єрмак у Вашингтоні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 5 грудня, перебуваючи у Вашингтоні, закликав Конгрес США схвалити надання додаткового фінансування Україні, без якого, за його словами, є «великий ризик програти війну» з Росією.

«Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена – це створить великий ризик того, що ми будемо в тому ж становищі, що зараз. І, звісно, це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну», – сказав Єрмак під час виступу в Інституті миру США.

За його словами, крім військової, Україна потребує прямої бюджетної підтримки, без якої українцям буде складно виживати в умовах війни.

Як повідомили в Офісі президента, Єрмак перебуває в США разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Тим часом, президент Володимир Зеленський, який мав виступити 6 грудня по відеозв’язку на закритому брифінгу для американських сенаторів і поінформувати про стан війни в Україні й необхідність чергового пакету військової допомоги, скасував цей виступ. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка).

Зеленський скасував своє відеозвернення незабаром після того, як лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (республіканець – Кентуккі) сказав своїм колегам-республіканцям голосувати проти цього заходу.

Раніше 5 грудня спікер Палати представників Майк Джонсон виступив із жорстким зверненням, у якому сказав, що безпека кордонів США є «битвою», додавши: «Ми робимо це в першу чергу – як головний пріоритет, тоді подбаємо про інші зобов’язання».

У Білому домі застерегли, що в адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. Про це йдеться в офіційному листі, який директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників.

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«Немає жодного чарівного горщика, в якому знайшлися б кошти. У нас закінчилися гроші і майже скінчився час», – наголосила посадовиця.

Днями координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США планують дати більше систем озброєнь, однак для цього потрібно, щоб Конгрес «нарешті ухвалив пакет із додатковим фінансуванням».

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.