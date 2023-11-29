«Такого не було десятиліттями» – Пентагон про те, як підтримка України активізувала оборонну промисловість США

У США підтримка України мобілізувала базу оборонної промисловості таким чином, чого не було десятиліттями, повідомляє пресслужба Пентагону.



За повідомленням, галузеві партнери в DIB (Рада оборонних інновацій) активізувалися, виробляючи обладнання та надаючи можливості, необхідні для підтримки зобов’язань США.



«Загалом реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною», – сказав заступник міністра оборони США із питань закупівель Вільям Лаплант.



З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. Допомога надавалася або через президентські повноваження щодо вилучення зі військових запасів, або через Ініціативу сприяння безпеці України (уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення за готовності нового обладнання в Україну). Станом на середину листопада відомство виділило майже 17 мільярдів доларів на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США.



У Пентагоні зауважують, що зобов’язання на суму понад 27 мільярдів доларів впливають на постачальників у 37 штатах.



Крім того, американське відомство виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам як розширити й модернізувати існуючі виробничі лінії, так і повністю додати нові. Підрядники виготовляють, серед іншого, 155-мм артилерійський снаряд, керовану реактивну систему залпового вогню, а також ракети Stinger і Javelin.

Останніми днями адміністрація президента США поширила мапи серед законодавців на Капітолійському пагорбі, демонструючи розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів і витрати на «закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів».

Як пише Reuters, компанії в чотирьох штатах на карті адміністрації Байдена – Арізона, Пенсільванія, Арканзас і Вісконсін – концентрують виробничі потужності, які разом отримують контракти на загальну суму понад 1 мільярд доларів на свою продукцію, яка допомагає Україні. Інші контракти на 18 мільярдів доларів розподілені по виробничих потужностях, розташованих у понад 20 інших штатів.

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Під час оголошення останнього запиту на понад 105 мільярдів доларів нових коштів для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та охорони кордону в жовтні президент США Джо Байден підкреслив, що зброя для України означає робочі місця для американців. Він також зазначив, що частину грошей отримують американські компанії на заміну обладнання, відправленого за кордон.

Конгрес досі не підтримав запит адміністрації Байдена на понад 105 мільярдів оборонної допомоги.