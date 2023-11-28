Путін не піде на мир в Україні до виборів у США – представник Держдепу

Президент Росії Володимир Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 2024 року, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.



Високопоставлений чиновник на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода в наступному році малоймовірна.



«Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів», – сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомляє агенція Reuters.



Відповідаючи на запитання, чи висловлював він особисту думку, чи позицію уряду США, чиновник сказав, що це була «широко поширена думка».



«Саме в цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні» на зустрічі НАТО у вівторок, додав чиновник.

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Президент США, демократ Джо Байден надав значну військову допомогу та іншу підтримку Києву після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За даними останніх опитувань американців, Трамп, ймовірно, виграє праймеріз Республіканської партії. У цьому випадку він побореться за пост президента США з кандидатом від Демократичної партії.

Дональд Трамп раніше заявив, що хоче припинення військових дій, додавши, що він може зробити так, щоб Україна та Росія підписали мирну угоду.