Ще один суд у США вирішив не забороняти Трампу участь у президентських виборах – ЗМІ

Суд в американському штаті Колорадо постановив, що колишній президент США Дональд Трамп може брати участь у наступних виборах попри причетність справу щодо штурму Капітолію на початку 2021 року.

Як передає Associated Press, суд визнав, що хоча Трамп спровокував заворушення, він може балотуватися на виборах у 2024 році. Представник експрезидента у суді категорично відкинув причетність Трампа до штурму Капітолію.

Раніше аналогічні рішення винесли суди у Міннесоті та Мічигані.

Справи про дискваліфікацію Трампа розглядають відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, яка забороняє займати держпосаду після участі в заколоті або повстанні проти країни.

Автори позовів вимагають не допустити Трампа до виборів, звинувачуючи його у підбурюванні до нападу на Білий дім у січні 2021 року з метою завадити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

За даними останніх опитувань американців, Трамп, ймовірно, виграє праймеріз Республіканської партії. У цьому випадку він побореться за пост президента США з ймовірним кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом та кількома самовисуванцями.