США: суд у Мічигані дозволив Трампові участь у праймеріз

Суд американського штату Мічиган вирішив не забороняти колишньому президенту США Дональду Трампу участі у виборах, попри розслідування його ролі у штурмі Білого дому в 2021 році. Як передає агенція AP, згідно з ухвалою суду, ім’я Трампа залишиться в бюлетені для голосування на праймеріз Республіканської партії США. Переможець праймеріз стане кандидатом на президентських виборах, які відбудуться у США у листопаді 2024 року.

Раніше аналогічне рішення виніс суд у Міннесоті, таке ж рішення очікується від суду в Колорадо до 17 листопада.

Справи про дискваліфікацію Трампа розглядаються згідно з 14-ю поправкою до Конституції США, яка забороняє займати держпосаду після участі в заколоті або повстанні проти країни. Автори позовів вимагають не допустити Трампа до виборів, звинувачуючи його у «підбурюванні» до нападу на Білий дім у січні 2021 року, щоб завадити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Мічиганський суд вважає, що вирішувати – є та чи інша подія «повстанням або заколотом і чи брав хтось у цьому участь», має Конгрес, а не «один-єдиний суддя».

За даними останніх опитувань американців, Трамп, ймовірно, виграє праймеріз Республіканської партії. У цьому випадку він побореться за пост президента США з ймовірним кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом та кількома самовисуванцями.