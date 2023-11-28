Столтенберґ про подальшу підтримку України: зараз виклик полягає в її продовженні

Союзники по НАТО забезпечили Україні безпрецедентний рівень військової підтримки, що, зокрема, дозволило звільнити близько 50-ти відсотків територій, захоплених російськими силами від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберґ, спілкуючись із журналістами в Брюсселі. Він закликав усіх союзників дотримуватися взятих на себе раніше зобов’язань і продовжити надавати допомогу Києву.

«Виклик зараз полягає в тому, що нам потрібно продовжувати цю підтримку… Я закликаю всіх союзників – вони також і зобов’язувались – допомагати надалі… За останній рік лінія фронту не рухалася, але інтенсивні бої тривають… Українці змогли завдати великих втрат російським силам завдяки глибоким ударним можливостям крилатих ракет, поставлених союзниками НАТО. Тому ми повинні продовжувати підтримувати їх, знаючи це», – зазначив Столтенберґ.

Високопосадовець привітав недавні оголошення пакетів військової допомоги Україні, зроблених Німеччиною і Нідерландами, а також – створення коаліції протиповітряної оборони, що утворилася в рамках Контактної групи з питань оборони України. Коментуючи допомогу з боку США, генсекретар НАТО висловив упевненість в тому, що вона триватиме.

«Переконаний, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку, бо це в безпекових інтересах США. І це також відповідає тому, про що ми домовилися. Це те, що всі союзники підтверджували знову й знову на нашому останньому саміті НАТО у Вільнюсі, де були присутні всі лідери: ми надаватимемо підтримку й посилюватимемо її», – резюмував Столтенберґ.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.

Спікер палати представників Майк Джонсон назвав допомогу Україні «пріоритетом Конгресу США». Він зауважив, що почувається «упевнено й оптимістично» щодо того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування пакетом як для Ізраїлю, так і для України.