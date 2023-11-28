Спікер Палати представників назвав допомогу Україні «одним із пріоритетів для США»

Спікер палати представників Майк Джонсон назвав допомогу Україні «пріоритетом конгресу США», пише Politico.

«Україна – ще один пріоритет», – сказав Джонсон після коментаря про «необхідність підтримки Ізраїлю».

«Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну (президенту Росії Володимиру Путіну – ред.) пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні», – зазначив американський чиновник.

Водночас, спікер наголосив на важливості «працювати над зміною власної прикордонної політики». Нині між політиками тривають «активні переговори» щодо цього, додав він.

«Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі (допомога Україні та Ізраїлю – ред.) повинні рухатися разом, бо ми зобов’язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас», – зазначив Джонсон.

При цьому він зауважив, що почувається «упевнено й оптимістично» щодо того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.