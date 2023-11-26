«Ми повинні зробити це до Різдва» – конгресмен США Майк Квіглі про фінансування для України

Олексій Коваленко, «Голос Америки»

Після святкування Дня подяки Палата представників і Сенат США повернуться до питання додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що підтримає пакетне голосування фінансування для України разом із захистом кордону, наполягаючи на окремому фінансуванні Ізраїлю.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі очікує, що фінансування для України ухвалять до різдвяних свят. Він не підтримував обидві резолюції про короткострокове фінансування уряду США, тому що вони не включали допомогу Україні. Про перспективи додатковго фінансування для України Квіглі розповів в інтервʼю «Голосу Америки».

– Минулого тижня Конгрес схвалив тимчасову бюджетну резолюцію, яка не включала фінансування для України. Коли ви очікуєте розгляд фінансування для України та голосування за нього?

– Зараз відбуваються дискусії і в Палаті представників, і в Сенаті. Наступного тижня ми повернемось після святкування Дня подяки, і, думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишились до свят.

Підкреслю, це буде дуже важко. У США є старий вислів: закони – вони як ковбаски. Не дивіться, як їх створюють. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, можливо, варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та продовжуватимемо допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху.

– Які фактори вирішальні в цьому процесі та впливатимуть на терміни ухвалення фінансування для України?

– Фінансування для України не розглядається окремо. Отже, це фактор. І вочевидь, буде фінансування для Ізраїлю. Буде фінансування, пов’язане з Тайванем. Ймовірно, додадуть південний кордон США. Тож усе це буде розглядатись разом. Не думаю, що Сенат має намір ухвалювати фінансування для Ізраїлю окремо. Думаю, це буде частиною більшого пакету і це добрі новини.

Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливе зараз

Треба взяти до уваги, що Палата представників досі не функціонує, що мене найбільш хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливе зараз.

– У запиті Білого дому на фінансування йшлось про чотири пріоритети, зокрема, Україну, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та кордон США. У Республіканській партії звучали пропозиції поєднати фінансування для України разом із питанням кордону. Наскільки це відрізняється від пропозиції Білого дому?

– Що ж, занепокоєння полягає в тому, що серед республіканців є крайні праві, які запропонують варіанти, що нікуди не пройдуть і тільки все затримають. Я думаю, що є демократи, які готові обговорювати додаткові ресурси для кордону, про які йшлось у запиті президента Байдена, а також вносити певні коригування. Але якщо хтось захоче впадати в якусь крайність і для чогось запропонувати занадто велике фінансування, а для чогось – занадто мале, думаю, це створить проблему.

– Враховуючи, що ресурси для нової безпекової допомоги Україні вже майже вичерпані, а ухвалення додаткового фінансування займає тривалий час, чи не підриває це довіру у світі до заяв США про підтримку України стільки, скільки буде потрібно?

– Це викликає занепокоєння. Але я думаю, що у нас все буде добре. Я би хотів, щоб ми йшли уперед без проблем. Щоб було фінансування на цілий рік, і нам не довелось думати про це наступного року. Це не має бути політичним рішенням. Але, на жаль, це так.

Вірю, що переважна більшість у Сенаті та Палаті представників рішуче підтримують Україну, і ми це зробимо

В демократіях не завжди все гладко. Але я все ще вірю, що переважна більшість у Сенаті та Палаті представників рішуче підтримують Україну, і ми це зробимо. Просто в якість моменти нашої історії бувають складні часи. Зараз один із таких моментів.

– Голова адміністрації президента України Андрій Єрмак був із візитом у Вашингтоні. Які висновки зустрічей української делегації у Конгресі?

– У нас були зустрічі і обговорення, в умовах поточного діалогу це критично важливо. Це допомагає пояснювати та відповідати на занепокоєння, які можуть виникнути в деяких членів Палати представників.

Я вірю, що Україна переможе

Є багато дезінформації, пов’язаної з важливими питаннями. Є люди, які кажуть, що недостатній нагляд за допомогою, або що ми в глухому куті. Я не думаю, що це так. Але я вірю, що Україна переможе. Я знаю, що в певні моменти це відбувається повільно, але вважаю, що нам доведеться мати справу із надзвичайними очікуваннями, які були на початку.

Історія пам’ятає висадку в Нормандії, коли союзники не пронеслись одразу всією Францією, перетнули Рейн і прямо одразу зайшли в Берлін. У них були проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і вони зустріли сильний опір, так само як і українська армія. Нам треба це розуміти і допомагати їм більше.

– Ви нещодавно були в Україні. Яке повідомлення ви привезли з України для ваших колег у Конгресі?

– Це була двопартійна поїздка, щоб продемонструвати те, що ми міцно підтримуємо Україну. Це був дипломатичний посил і я вважаю, що він був вдалим.

Важливо було зустрітись з нашим військовим керівництвом у Польщі, донести інформацію до наших колег, зустрітись з президентом Зеленським і його радниками з оборони, щоб почути більш детальну інформацію, отримати розуміння ситуації та існуючих потреб. А потім повернутись з цією інформацією і передати її нашим колегам в адміністрації Байдена.