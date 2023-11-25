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Політика

«Як і Сталін, Путін хоче стерти Україну». Світові лідери про 90-ті роковини Голодомору-геноциду

Під час акції «Нагадаємо, хто винен у смертях мільйонів українців» біля посольство Росії в Україні. Київ, 23 листопада 2019 року
Під час акції «Нагадаємо, хто винен у смертях мільйонів українців» біля посольство Росії в Україні. Київ, 23 листопада 2019 року

Україна і світ вшановують пам’ять жертв Голодомору, штучного голоду 30-х років минулого століття в Україні, влаштованого владою колишнього Радянського Союзу. 25 листопада, у 90-у річницю Голодомору-геноциду, численні світові лідери й діячі висловили солідарність з українцями.

Президент США Джо Байден зазначив, що «90 років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила «голодну смерть». Мільйони українців – чоловіків, жінок і дітей – постраждали і померли від голоду в 1932–1933 роках через штучний голод».

Так само сьогодні Росія продовжує навмисне знищувати українську економіку, включно з сільськогосподарськими землями, зерносховищами й портами.

Ми вшановуємо всіх, хто продовжує боротися проти тиранії. Ми єдині з Україною
Джо Байден

«Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради вигоди Росії», – зауважено в повідомленні, оприлюдненому до дня Голодомору на сайті Білого дому.

«У цю річницю ми згадуємо та вшановуємо всіх тих, як минулих, так і теперішніх, хто пройшов крізь такі труднощі та хто продовжує боротися проти тиранії, – підсумовує президент США. – Ми єдині з Україною».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав на своїй сторінці в мережі Х (колишній «Твітер»): «90 років тому мільйони невинних українців постраждали та загинули через Голодомор-геноцид, здійснений радянським режимом Йосипа Сталіна. Сьогодні, коли ми згадуємо тих, чиє життя було забрано, ми підтверджуємо свою підтримку українському народу».

У ширшому повідомленні на вебсайті прем’єр-міністра вказано: «У 1932 і 1933 роках радянський режим Йосипа Сталіна навмисно спричинив голод по всій Україні. Голодомор – «смерть від голоду» – був геноцидом, який призвів до голодної смерті мільйонів невинних українців, у тому числі дітей. Радянський режим також арештовував, депортував і страчував українців. Сталін вчинив Голодомор, намагаючись придушити волю українського народу, стерти його ідентичність і знищити його прагнення до вільної та незалежної України».

Трюдо нагадує, що Канада стала першою країною заходу, яка визнала Україну в 1991 році після здобуття незалежності.

«Радянський режим намагався приховати докази Голодомору, а Росія досі заперечує, що він був геноцидом. Сьогодні, коли Україна продовжує захищатися від жорстокої загарбницької війни Росії, українці знову демонструють свій незламний, непохитний дух. Україна залишиться вільною; Україна залишиться незалежною; і Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – запевняє Трюдо, завершивши наостанок словами українською, написаними латинським шрифтом: «Вічна їм пам’ять».

Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністрка Литви, яка перебуває в Києві у ці дні, 24 листопада зазначила на своїй сторінці в мережі Х: «Війна Росії з її найтяжчими злочинами – не перша спроба стерти український народ з лиця Землі. Сьогодні в Києві я вшанувала жертв Голодомору, мільйони українців, які загинули внаслідок свідомого масового голоду-геноциду, вчиненого радянською владою».

До неї приєднався Габріеліус Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, який зауважив у мережі Х: «Сьогодні Литва оплакує так багато українських життів, загиблих у геноциді, як тоді, так і зараз. Ми будемо боротися разом з Україною за справедливість, як зараз, так і в майбутньому. Ніколи знову має означати ніколи знову».

Державний департамент США на своїй сторінці в мережі Х завантажив коротке відео з поясненням, що собою становить Голодомор, і прив’язкою до теперішньої повномасштабної війни Росії проти України.

Повідомлення Держдепартаменту наголошує: «Голодомор був рукотворним голодом, створеним сталінським режимом, щоб убити мільйони українців та інших радянських громадян. 25 листопада ми вшановуємо пам’ять загиблих у Голодоморі. В міру того, як Росія продовжує атакувати Україну та її постачання продовольства, ми залишаємося разом з Україною».

Своєю чергою, посолка США в Україні Бріджит Брінк написала в мережі Х: «Сьогодні, в день, коли українці вшановують пам'ять жертв сталінського штучного голоду, Кремль вирішив розпочати найбільшу атаку безпілотниками з часів повномасштабного вторгнення. Я з гордістю стала поруч з [президентом України] Володимиром Зеленським та партнерами, щоб вшанувати пам'ять мільйонів жертв Голодомору. Ми залишаємося єдиними з Україною».

На сторінці МЗС Великої Британії у мережі Х опубліковано таке повідомлення: «Сьогодні виповнюється 90 років з часу Голодомору. Пам’ятаючи про мільйони загиблих під час Голодомору, ми також думаємо про тих, хто в усьому світі постраждав від нападів Росії на українське зерно та [його] транспортування».

Американська авторка і журналістка, авторка дослідження про Голодомор Енн Епплбаум написала в мережі Х: «Сьогодні – щорічний день пам'яті жертв Голодомору в Україні. 90 років тому Сталін посилав активістів конфіскувати продовольство в українських селян. Мільйони загинули. Щоб відзначити цей день, Путін відправив десятки безпілотників в атаку на Київ. Як і Сталін, Путін хоче стерти Україну».

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