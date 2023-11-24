Механізми Голодомору 1932-33 років: оприлюднено 171 новий документ про вилучення зерна і масштаби голоду

До 90-х роковин Голодомору 1932-33 років вийшов збірник раніше невідомих архівних документів, які підтверджують планомірний характер дій радянської влади з вилучення в українських селян зерна і продовольства загалом. Це вагомий внесок, вважають дослідники, у справу доведення факту геноциду, скоєного сталінським режимом в Україні. Крім того, кожен опублікований документ можна вважати врятованим, бо під плином часу і умов зберігання, архіви – як кажуть науковці – «згасають».

Збірник, у який увійшов 171 новий документ, був представлений на науковій конференції, яка пройшла у стінах Києво-Печерської лаври.

Символічно, що саме в цих стінах на 90-і роковини штучного голоду уперше помолилися за жертв Голодомору 1932-33 років як геноциду.

Оцифрувати, щоб зберегти

На цьому зібранні криворізька професорка Наталія Романець представила книгу «Механізми творення Голодомору: хлібозаготівельні кампанії 1931-1933 рр. на Дніпропетровщині».

Це збірник документів, які свідчать про масштаби та характер голоду в регіоні. Видання фактично є продовженням її роботи «Голодомор – геноцид 1932-1933 рр. у Дніпропетровській області: масштаби і наслідки», яка з’явилася у 2021 році.

У дослідженні науковиця упорядкувала 171 документ, який публікується вперше.

Документи «згасають», їх майже неможливо читати

Романець працює з темою Голодомору і досліджує архівні документи понад 30 років.

Оцифрування усіх документів, які підтверджують злочин Голодомору, наголошує дослідниця, це необхідність.

«Документи «згасають», їх майже неможливо читати. Я вважаю, що це дуже велика проблема, – пояснює дослідниця, – коли я 30 років тому зайшла в архів, а потім у 2009 році, то частина документів уже була нечитабельною».

Дослідниця пояснює, що деякі дані вдалося відновити лише завдяки власним фотографіями з архіву та переписам, які науковиця робила раніше.

На її думку, збірник передовсім важливий для дослідників, які також працюють з темою Голодомору і мають потребу постійно звертатися до архівів. Втім, упорядниця сподівається, що видання зацікавить і пересічного читача.

Документи, які фіксують злочин геноциду

Нове дослідження Наталії Романець сфокусоване на передумовах виникнення штучного голоду в Україні в часи СРСР.

У збірнику вперше публікуються раніше засекречені директиви ЦК КП(б)У

Зокрема авторка робить акцент на характері хлібозаготівлі в Україні, які почалися з 1931 року та встановленні нереалістичних для виконання планів.

У збірнику вперше публікуються директиви ЦК КП(б)У до райкомів, міськкомів, уповноважених із хлібозаготівлі. Довгий час вони були засекреченими.



«Необхідно впровадити у свідомість колгоспників, що ступінь забезпечення їх хлібом залежить від урожаю...Інтереси держави повинні бути забезпечені за всяку ціну. Здача хліба державі, виконання плану – перевірка колгоспу», – йдеться у одній із директив 1931 року.

Книга містить також низку документів Дніпропетровського обкому: доповідні записки, телеграми, звернення, доповідні записки.

Телеграми переважно інформували про перебіг хлібозаготівлі, а також про застосування репресій: занесення на «чорну дошку» колгоспів, зняття з посад та покарання керівників.

Основним звинуваченням зазначалося «розбазарювання хліба»

Наталія Романенко зазначає, що інформаційні листи, які вдалося знайти в архівах – це великий фактичний матеріал. «Як відбувалася збиральна кампанія, який був спротив під час проведення хлібозаготівельних планів, і як відбувався цей репресивний вал», – пояснює упорядниця.



Також у збірник увійшли розсекречені на початку 90х років документи Дніпропетровської прокуратури. Тут є офіційні дані про репресованих: кількість, соціальний склад, притягнення до відповідальності посадових осіб. Основним звинуваченням у них зазначалося «розбазарювання хліба».



Тексти обвинувальних висновків і вироків дослідниці вдалося знайти в архіві Міністерства внутрішній справ. У них йдеться про приховування та крадіжки збіжжя, агітацію проти виконання хлібозаготівельного плану, організацію «волинок» (селянських повстань).



Окремо до збрки Наталія Романець включила матеріали з тогочасної преси.

У збірник також увійшли документи про голод у Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській областях, які тоді частково входили до складу Дніпропетровщини. Втім підготовка цього розділу могла опинитися під загрозою, адже Херсонський архів був розграбований російськими окупантами у 2022 році.

«На щастя, деякі документи з Херсонщини зберігалися у Дніпропетровському державному архіві. Тому з ними можна було працювати», – розповідає професорка Романець.

Механізми творення Голодомору

Дослідниця пов’язує значний масштаб репресій у регіоні та характер Голодомору з обсягами вирощеного зерна.

На Дніпропетровщині вирощували основну частину зернових в Україні. Регіон забезпечував майже 17% від виробництва озимої пшениці всього Радянського союзу. А в республіканському заготівельному плані на область припадало аж 25%.



Наталія розповідає, що механізм творення Голодомору працював не за одним пунктом: це особливості системи хлібозаготівельної, посівної і збиральної кампанія, також репресивні механізми, режим «чорних дошок», партійні чистки.

Сільське господарство було фактично зруйноване



Окремий пункт, який Наталія Романець досліджує вже багато років – це спротив селянства.

«Це були хлібозаготівлі у вже колективізованому селі. І влада вважала, що вона може отримувати із колгоспів стільки зерна, скільки їй потрібно. Реальна ж ситуація в аграрному секторі була зовсім іншою», – стверджує науковиця.

Сільське господарство було фактично зруйноване, селяни не хотіли вступати до колгоспів, вирізали худобу, знищували власний сільськогосподарський реманент.

Натомість у партії пояснювали невиконання планів хлібозаготівлі «проникненнями антирадянських елементів». Це добре вписувалося у сталінську концепцію посилення класової боротьби.

Збірник документів – це те, що кожен може прочитати і зробити висновок

Насправді ж, документи свідчать про те, що плани хлібозаготівлі були абсолютно нереалістичними. Вони не враховували втрати урожаю, які часом складали до 40%.

Відповідно на 1931 рік план становив 80% заготівлі зібраного, а на 1932, практично критичне значення, – 100%. Тобто колгоспам Дніпропетровщини були затверджені плани, які було неможливо виконати.



Наприкінці листопада 1932 року в документах з’являється термін «невидимі припаси хліба». Це той хліб, який селяни нібито розікрали, який незаконно їм роздали як аванси, і який вони нібито приховали. У реальності цих резервів не існувало.



«Аналіз цих документів чітко показує, як відбувалася хлібозаготівля. Історикам часто закидають переписування історії. А збірник документів – це те, що кожен може прочитати і зробити висновок: був Голодомор чи ні, – говорить дослідниця, – було б дуже добре, якби і пересічні громадяни почали читати історію не тільки аналізуючи праці певний істориків, а звертаючись до документів. Це дає відповідь на багато запитань»

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Наразі 30 країн у світі визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України і її перемоги у війні з Росією, яка, зокрема, містить рекомендацію про визнання Голодомору актом геноциду.

ВІДЕОСВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ