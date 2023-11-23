За десять років число українців, які вважають Голодомор геноцидом, зросло в півтора рази – опитування

92% опитаних українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

У компанії зауважили, що досліджували це питання з 2010 року, проводячи щорічний моніторинг.

«У 2010 році 60% опитаних групою «Рейтинг» відповідали ствердно на питання «Чи погоджуєтесь Ви з тим, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом Українського народу?». А за результатами останнього опитування, 2023 року, 92% погоджуються з вищенаведеним твердженням. Лише 4% – заперечують це, вагалися з відповіддю – 4%», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили соціологи, за останні десять років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом українського народу.

«Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість жителів як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах у цьому питанні», – повідомили в соціологічній групі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв Голодомору в Україні вшановують щороку в останню суботу листопада.

Опитування було проведене 14-16 листопада. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

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