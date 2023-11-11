«Досвід геноциду в родовій пам’яті може робити нас пасивними». Як говорити про Голодомор із дітьми?

Виповнюється 90 років із моменту піку трагедії українського народу – Голодомору 1932-33 років. У родинах українців у четверту суботу листопада говоритимуть про цю дату, згадуватимуть про старших родичів, запалюватимуть свічки.

Як нам, дорослим, – батькам, вчителям, друзям – розповідати про голод дітям? Чи варто залучати книжки й показувати ілюстрації? Як не налякати, а навпаки – стимулювати до конструктивних дій?

Дерево, яке врятувало рід і стало «Янголом на ймення грушка»

Восени 1932-го Сані (Оксані Сікачині) було вісім. Дівчинка з родиною жила у селі Яхни на Київщині.

«Голодівка», казала вона багато років потому, почалася з того, що «прийшли буксири й вирубали садки».

Буксири – це бригади, які червоноармійці набирали з місцевих асоціальних елементів. У селі не стало дерев побіля хат, зникли груші і яблука, згадувала жінка.

На її обійсті вціліло одне-єдине дерево – стара груша-дичка. Її не зрубали, бо вона не давала плоду. Але 1932-го грушка раптом вродила – і ця дивовижа допомогла сім’ї вижати в Голодомор.

Цю родинну історію дізналася від своєї бабусі Оксани письменниця й літературна редакторка Зоя Жук (творчий псевдонім – Зоряна Живка). Розказує: вперше почула про голод, який пережили її старші родичі, в п’ятирічному віці. Коли їй було 8-9, почала детальніше розпитувати бабусю, дідуся та їхніх однолітків про пережите в 30-ті.

Моя прабаба насушила два мішки дрібних грушок. І це дало можливість їй з дітьми вижити

«За розповідями бабусі та її сусідок-ровесниць, податок на садки та худобу був запроваджений у 1929 році. І перший рік люди якось платили. В 1930 році його підвищили десь удвічі. Люди не змогли заплатити.

Прийшли озброєні загони: худобу забрали, садки вирубали, тих, хто спробував повстати – розстріляли… Довкола грушки-дички, яка вціліла коло хати, в нашій родині десятиліттями зберігався сакральний ареол. Моя прабаба насушила два мішки дрібних грушок. І це дало можливість їй з дітьми вижити.

Про податки на садки і подальше вирубування садків я чула від бабусі Сані (Оксани Сікачини), а також від дідової сестри Ганни. Цей епізод постійно згадувався, як щось саме собою зрозуміле», – розповідає Зоя Жук.

Почуте від старших родичів письменниця поклала в основу оповідання «Ангел на ймення грушка». Цього року воно вийшло книжкою у видавництві «Свічадо». Вона орієнтована на дітей починаючи з 8 років й викладена у формі діалогу між бабусею та онукою.

«Я шукала мову, образність і нарацію, яка б дозволила донести пам'ять про трагедію Голодомору теперішнім дітям. І ось така щира розмова між онукою і бабусею видалася мені доволі доброю формою, щоб побудувати оповідь», – каже авторка.

Як говорити з дітьми про Голодомор мовою художньої оповіді?

Загалом, зазначає вона, розказувати дітям про Голодомор необхідно і важливо, але треба це робити так, щоб не налякати, враховувати вікові особливості та внутрішні запити дитини. Найперше, діти – це люди, вони – особистості, вони – громадяни держави, тому діти мають право знати й про славне, і про трагічне. Все те, що замовчується дорослими, – лякає дітей, каже Зоя Жук. Отож всі гіркі й болісні події з історії країни, особливо, якщо вони зачіпають історію саме цієї родини, мають бути проговорені.

Головне, щоб текст мав оптимістичне завершення, а також щоб герої та події викликали співпереживання і співчуття

На поміч дорослим приходить художня проза з цієї тематики, вважає письменниця.

«Голодомор 1932-33 був трагедією, що охопила цілу націю. Таке не можливо «просто забути». Неозвучений, замовчуваний привид болю все одно прийде до дитини – через розмови дорослих, через телебачення, через шкільні підручники... І тоді дитина залишиться з цією інформацією сам на сам.

Я – і більшість моїх ровесників – належу до третього покоління. Тобто я дізналася про Голодомор від очевидців. Наше покоління – ми останні, хто чув про трагедію від рідних. Для тих, хто після нас, – це буде вже просто історія…

Отже, сучасні діти в дещо іншому становищі, ніж ми: очевидців майже не лишилося. Тому стає такою актуальною художня проза цієї тематики. Бажано, щоб персонажами таких творів були саме діти – ровесники читача. Головне, щоб текст мав оптимістичне завершення, а також щоб герої та події викликали співпереживання і співчуття. Але життєствердність має бути переконливою для читача», – зазначає письменниця.

Говорити про Голодомор дитині треба з того віку, у якому в неї з’явилися питання, вважає Зоя Жук. Дитині 5-6 років варто відповісти коротко і лаконічно. Дітям молодшого і середнього шкільного віку треба дати можливість прочитати або послухати художні твори й переповісти життєві історії, а потім розставити акценти. Натомість зі старшими підлітками можна говорити як з рівними.

Розказуючи дітям про трагічні епізоди минувшини, обов’язково слід наприкінці озвучити, навіщо про них пам’ятати, каже письменниця.

«Ключове питання: що ми можемо зробити зараз? Досвід геноциду, що лишився в родовій і національній пам’яті, може робити нас пасивними. Дітям має бути запропоновано вихід. Це може бути волонтерство і допомога людям, що нині опинилися в скруті: через акт солідарності й доброти не дати повторитися трагедії голоду», – зазначає Зоя Жук.

Як говорити з дітьми про Голодомор у родині?

Дитяча письменниця Аліна Штефан – сама мама трьох дітей. Усі троє її доньок про трагедію Голодомору дізналися з уроків у молодшій школі. Каже: для неї малої колись це був травмуючий досвід, тому зі своїми дітьми не наважувалась першою розпочати розмову.

«У моїй родині батьки і бабусі і дідусі теж ніколи не говорили на цю тему, тому я не мала внутрішньої опори на те, як може відбутися така розмова з дітьми. Мабуть, уже у віці дев’яти-десяти років, коли старші доньки були зі мною на «Книжковому Арсеналі» в Києві, ми зайшли з ними по дорозі до станції метро у Музей Голодомору. І після я відповідала на питання, які вони ставили», – каже Аліна.

Сама в молодшій школі мала жахливий досвід, коли у моєму місті відкрився музей Миру – так назвали музей, який насправді був музеєм Голокосту

Торік вона побувала в Музеї Голодомору у замку Меджибіж з найменшою донькою.

«І знову було багато питань, на які я намагалася відповідати чесно і одночасно обережно, – те, що знаю. Розумію, що дуже важливо говорити і проживати такі розмови з дітьми, впевнено надаючи їм підтримку. Сама в молодшій школі мала жахливий досвід, коли у моєму місті відкрився музей Миру – так назвали музей, який насправді був музеєм Голокосту. Для мене це була дуже травмуюче. Я не звернулася тоді до дорослих з жодним питанням, адже мені здавалося це настільки жахливим, що я намагалася усвідомити усе наодинці», – ділиться жінка.

Розмови про Голодомор з дітьми після відвідування музеїв, говорить мама, сприяли тому, що її доньки сприймали інформацію спокійніше, ніж вона сама у дитинстві. Допомогли й шкільні вчителі, які зуміли відповідально й коректно поговорити з дітьми на болючі теми.

Діти бачать на власні очі, що непокарані злочини в історії повторюються

«У школі в молодшої доньки було завдання – створити дерево-родовід і поділитися однією-двома сімейними історіями. Мене дуже зацікавило, що вчителька через ці історії і дерева-родоводи далі планує давати тему історії Радянського Союзу, показуючи, як цей злочинний каток проїхав через цілий ліс дерев-родоводів, знищував людей і їх мрії, залишав родинні дерева вщент понівеченими.

Дуже боляче зараз, під час війни, проводити паралелі з нашою реальністю, але діти бачать на власні очі, що непокарані злочини в історії повторюються», – говорить Аліна Штефан.

Виділити достатньо часу на будь-яку реакцію дитини – коментар психологині

Дитяча психологиня Еліна Карепова зазначає: говорити з малечею про болісні події минувшини, зокрема Голодомор, можна починаючи з п’яти років. Слід також враховувати травматичний досвід дитини: в умовах війни деякі українські діти самі пережили голод.

Росія принесла війну. Деякі діти справді вже бачили голод

«Коли б ми говорили про це кілька років тому – ми говорили б про це інакше, бо ситуація була інша, і ми б говорили про події, які були давно.

Зараз травматичні події – поряд. Є багато людей, зокрема дітей, які опинилися у важких життєвих умовах, з того ж самого Маріуполя, коли вони жили по підвалах, погано харчувалися. Деякі діти справді вже бачили голод», – каже вона.

Легше говорити про Голодомор тим батькам, у родинах яких є традиція вшанування загиблих, впевнена психологиня.

«Якщо в певний день у родині запалюють свічку, дитина це бачить і знає, якщо дорослі про це розмовляють – це частина її життя, і вона не є такою травматичною, бо так завжди було.

Якщо ж ми говоримо про більш дальні розповіді – то дивимося, наскільки дитина може це взяти. У дітей є така особливість – вони не можуть взяти більше, ніж готові. Отож якщо це не подія, а саме розповідь, вони будуть ставити ті питання, які їм належить за віком і психологічним розвитком.

З точки зору батьків, якщо немає відповідного запиту й додаткових питань, не варто розмальовувати всіма барвами. Є факт, так було. все. Якщо ж дитина захоче дізнатися якісь деталі, подивитися ілюстрації – це одне питання, якщо ні – нав’язувати не треба», – радить Еліна Карепова.

Вона додає: переш ніж говорити на травматичні теми, треба переконатися, що є достатньо часу, аби дитина могла «перетравити» все почуте.

«Коли ми говоримо про Голодомор – то це тема про смерть. І якщо батьки вже вирішили про це поговорити, то вони мають виділити достатньо часу на будь-яку реакцію дитини. Хоче плакати – щоб поплакала, хоче поговорити – поговорити. Найважливіше батькам бути стабільними й дати дитині час якось засвоїти все сказане», – каже вона.

Як відповіси на запитання: «А чи може це повторитися?»

Постфактум у дитини може бути чимало тривожних запитань: «А чи може це повторитися?».



"Це може бути відтерміновано в часі, дитина може поцікавитися не зразу, а потім. Дитина має знати що в родини є харчі, що є запаси. Той самий досвід минулорічних блекаутів. Коли ми ходимо в супермаркет, наприклад, то купуємо щось на зараз і одну пачку – на потім. Ми не можемо сказати дитині: «Я все повирішував», але ми можемо проговорювати, що ми до цього можемо бути готові, у нас є оцей і оце, ми робимо оте й оте. Ми можемо проговорювати, що ця трагедія навчила людей бути до цього готовими.

Дитині важливо знати, що дорослі знають, що робити. Це не вирішується дітьми. Дуже важливо – в будь-яких стресових ситуаціях дитина перш за все дивиться, як реагує дорослий. Якщо дорослий спокійний – буде спокійна й дитина», – зауважує вона.

Як підсумок можна сказати: ми в роду усі – рішучі, ми сильні, значить, і ти все зможеш

У розповідях про історії родин буде добре, якщо це будуть саме історії успіху, – про людей, які вижили, підсумовує фахівчиня.

«Вони вижили, їм вдалося, вони дали життя наступним поколінням, зберегли рід – таким має бути меседж.

Як підсумок можна сказати: ми в роду усі – рішучі, ми сильні, ми такі, у тебе в роду таке є – значить, і ти все зможеш», – говорить психологиня.

ВІДЕОСВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДОМОРУ