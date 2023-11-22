Рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор в Україні геноцидом

Верховна Рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати Голодомор 1932–1933 років в Україні геноцидом українського народу.

За постанову №10275 про відповідну заяву Верховної Ради проголосували 310 народних обранців, повідомили народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У заяві зазначається, що визнання Голодомору 1932–1933 років міжнародними організаціями та парламентами держав світу «стане сигналом тим політичним режимам, які хочуть вдатися до нових актів геноциду, а також вагомим внеском у справу забезпечення мирного і безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь».



Рада також висловлює глибоку вдячність 28 іноземним державам, які вже визнали Голодомор в Україні актом геноциду.

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Крім того, український парламент у своїй заяві визнає «широкомасштабну нічим неспровоковану російську збройну агресію проти України продовженням російської геноцидної імперської політики, метою якої є покарання українців за прагнення розбудовувати сучасну успішну демократичну державу, за цивілізаційний вибір – бути частиною Об’єднаної Європи».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.