«Чарівної палички немає»: Остін розповів, він чого залежатиме результат ЗСУ на полі бою

Успіх України у війні проти Росії залежить від того, як вона «застосовує та синхронізує передане країнами Заходу озброєння», зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

«У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від наданих військових можливостей та їх інтеграції (з уже наявними озброєннями – ред), чи йде мова про F-16, HIMARS чи щось інше: все залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою», – наголосив глава Пентагону.

За словами Остіна, США очікують, що «Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період», як про це вже неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський.

Міністр уточнив, що «українські захисники готові до зими». США «продовжують допомогу у такій підготовці, оскільки в пакеті допомоги, який анонсували сьогодні, міститься зимове спорядження».

За словами Остіна, Україна вже завдала окупантам «серйозних збитків», і Росії знадобиться «значний час, щоб оговтатися». Зокрема, «ЗСУ уже вдалося відвоювати 50% окупованої території та відігнати Чорноморський флот від своїх берегів».

«Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому», – додав глава Пентагону.

Раніше 20 листопада Сполучені Штати повідомили про те, що надають Україні ще один пакет військової допомоги.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.