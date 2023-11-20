Неоголошений візит Остіна до Україна: чому очільник Пентагону приїхав до Києва і що це означає

Ексклюзивний репортаж з фронту

Що голова Пентагону привіз у Київ? Що робитиме Україна без підтримки США?

У Київ з неоголошеним візитом приїхав керівник Пентагону Ллойд Остін. Він вже зустрівся із президентом Зеленським. А перед цим запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну.

Тим часом офіційні особи, які супроводжували американського міністра оборони у поїздці, повідомили, що США надсилатимуть допомогу і далекобійну зброю Україні ще впродовж деякого часу. Про це написало видання The Washington Post.

Що це означає? Які сигнали дав Пентагон Зеленському?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Чому звільнили очільницю медичних сил ЗСУ? Як реагують волонтери?

Що не так і командуванням медичних сил ЗСУ? Зеленський змінив командувачку за поданням міністра оборони Умєрова. Раніше на цьому наполягали бойові медики. Утім багатьох із них не влаштовує новий очільник Казмірчук. Чому?

Міноборони, бойові медики, медслужба – коментарі і пояснення.