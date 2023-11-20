Федоров: ударний дрон Backfire пройшов комісію Міноборони, готується серійне виробництво

Ще один ударний дрон готується до серійного виробництва – про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 листопада.

«Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти», – написав він у своєму телеграмі.

За словами міністра, безпілотник стійки до засобів радіоелектронної боротьби завдяки GPS-антені, яку «майже неможливо заглушити». Крім того, його повна автономність убезпечує операторів, тому що «росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди».

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Федоров додав, що дрон вже застосовується на фронті, військові здійснили щонайменше 50 успішних місій протягом останніх двох місяців.

«Пташка» вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА», – повідомив голова Мінцифри.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.