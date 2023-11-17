Приватних виробників дронів в Україні більше, ніж державних – заступниця голови Мінстратегпрому

Міністерство стратегічної промисловості відповідає за виробництво дронів як у приватному, так і в державному секторі – про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр.

Водночас вона додала, що її відомство не займається закупівлями.

«Ми створюємо якісь певні умови для виробників, але закуповує цих всіх виробників Міністерство оборони, Держспецзв’язок, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, тобто кожен закуповує на свої підрозділи. За закупівлю ми не відповідаємо, ми можемо говорити за виробництво», – сказала вона.

За словами Гвоздяр, Україна наразі здатна виготовити «велику кількість» безпілотників. При цьому вона зазначила, що закупівлями нині також займаються недержавні фонди та місцева влада.

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Говорячи про виробників, заступниця міністра додала, що приватних виробництв більше:

«У нас 200 (приватних – ред.) виробників дронів, близько того. На сьогоднішній день в Україні державних підприємств з цього переліку мало».

При цьому Гвоздяр каже, що, хоча багато дешевих комплектуючих походять із Китаю, наразі вже є, зокрема, FPV-дрони, повністю зібрані в Україні.

«У Міністерстві ми зараз теж працюємо над тим, щоб відійти повністю від китайських комплектуючих і, можливо, навіть від іноземних. Тобто ми зараз дивимося, що у нас є на ринку. На нашому ринку дуже багато класних комплектуючих, просто поки що про них не всі знають», – розповіла вона.

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Посадовиця додала, що Мінстратегпром зараз намагається зробити аналіз ринку, щоб скласти перелік наявних постачальників і «подружити» їх із виробниками, аби максимально збільшити кількість українських комплектуючих у дронах.

У червні в «Укроборонпромі» заявили про успішне застосування українського безпілотника з дальністю ураження 1000 кілометрів.

У жовтні минулого року «Укроборонпром» анонсував створення українського озброєння з дальністю ураження цілей до тисячі кілометрів і вагою бойової частини 75 кілограмів. Тоді повідомлялося про завершення розробки.