«Сили оборони їх замовляють» – «Укроборонпром» про виробництво БПЛА з дальністю 1000 км

Український дрон, який здатен літати на 1000 кілометрів, виробляється, його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій. Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

«Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог «шахеда», а є і більш потужні моделі, бо «шахеди» так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками», – зазначив Сметанін.

У червні в «Укроборонпромі» заявили про успішне застосування українського безпілотника з дальністю ураження 1000 кілометрів.

У жовтні минулого року «Укроборонпром» анонсував створення українського озброєння з дальністю ураження цілей до тисячі кілометрів і вагою бойової частини 75 кілограмів. Тоді повідомлялося про завершення розробки.