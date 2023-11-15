РФ: вибух на Тамбовському пороховому заводі кваліфікували як теракт

У Росії слідство у справі про вибух на Тамбовському пороховому заводі, який стався пізно увечері 11 листопада, розслідується за статтею Кримінального кодексу про теракт, пише видання «Коммерсант».

На заводі, розташованому в місті Котовську, внаслідок вибуху і пожежі, що почалася після нього, була зруйнована будівля площею понад 300 квадратних метрів. Співробітники підприємства, повідомляло регіональне МНС, не постраждали.

У зруйнованій будівлі, повідомили джерела «Комерсанта», слідчі виявили та вилучили фрагменти безпілотника, який міг атакувати завод. Удар, судячи з ушкоджень, був завданий по даху будівлі, розповіли співрозмовники видання.

Справою про пожежу на Тамбовському пороховому заводі займається четвертий слідчий відділ управління розслідування воєнних злочинів, геноциду та реабілітації нацизму Головного слідчого управління СКР. Саме цей підрозділ, пише «Коммерсант», розслідує всі значні злочини, скоєні з використанням безпілотників та ракет на території Росії.

Від кордону Тамбовської області до України, яку влада РФ звинувачує в запуску безпілотників, понад 700 кілометрів.

Тамбовський пороховий завод – один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, пише «Коммерсант», підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».