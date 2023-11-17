П’ять італійських компаній долучилися до Альянсу оборонних індустрій – Мінстратегпром

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що п’ять італійських компаній долучилися до Альянсу оборонних індустрій. Це Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Як передає відомство, про це йшлося на зустрічі з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії Люціано Портолано.

«Нині Альянс оборонних індустрій налічує 74 компанії з понад 20 країн світу, які висловили готовність сприяти розвитку українського ОПК», – повідомили в Мінстратегпромі.

Довідка. У вересні в Києві відбувся перший міжнародний Форум оборонних індустрій, що об’єднав 252 компанії з понад 30 країн.

Тим часом повідомляється, що міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

«Обговорили військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні», – написав Умєров у фейсбуці.

Міністерство оборони Італії у твітері також прокоментувало телефонну розмову між міністрами: «Ми продовжуємо допомагати народові України й докладати зусиль на всіх міжнародних зустрічах для пошуку шляхів до діалогу, утвердження права і досягнення справедливого миру».

Днями президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Йшлося, зокрема, про подальшу безпекову співпрацю.