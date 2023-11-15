Зеленський обговорив із Мелоні «спільні зусилля» під час головування Італії в G7

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

«Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що італійське головування в «Групі семи» наступного року принесе ще більше вагомих результатів. Президент України та премʼєр-міністр Італії скоординували майбутні спільні зусилля в контексті головування Італійської Республіки в G7 і домовилися розпочати роботу над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської Спільної декларації «Великої сімки», – ідеться в повідомленні.

Зеленський і Мелоні також обговорили подальшу безпекову співпрацю, реалізацію восьмого пакета оборонної підтримки, а глава української держави наголосив на необхідності прискорення ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні є послідовною в питанні опору російській агресії проти України. У серпні вона визнала, що реакція Заходу на окупацію Криму в 2014 році була помилковою, і цю помилку слід визнати.

«У 2014 році західні країни повністю не зрозуміли масштабу того, що відбувалося, і, можливо, сподівалися, що імперські прагнення Москви цим і обмежаться. Ми помилялися і маємо це визнати», – сказала вона на саміті «Кримської платформи».

За словами Мелоні, сьогодні західні держави стоять пліч-о-пліч з Україною і не втомляться працювати заради закінчення війни та досягнення справедливого миру.