Санкції проти РФ: алмази і не тільки. Стали відомі подробиці 12-го пакету

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував презентацію пропозицій Єврокомісії для 12-го пакету санкцій Раді ЄС на 15 листопада. У розпорядження Радіо Свобода потрапив проєкт документа, який підготували в Єврокомісії.

Згідно з чернеткою, до нового санкційного пакету увійде заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії. Стосується це сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з РФ чи тієї, що прямувала транзитом. Обмеження поширюється на готові ювелірні вироби з діамантами.

Заборону впроваджуватимуть поетапно: з січня й до вересня 2024-го, «беручи до уваги необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який уможливить ефективні заходи примусу та мінімізує збої для учасників ринку».

Заборона російських алмазів є частиною зусиль «Групи семи», що працює над міжнародною координацією санкцій щодо російських алмазів. Аби заборона була дієвою й позбавила Росію цього джерела доходів, йдеться в документі Єврокомісії, «необхідно вжити заходів разом з одночасними діями на інших основних ринках алмазів».

Також у 12-му санкційному пакеті пропонують додаткові заходи, які закриють лазівки для обходу впроваджених раніше обмежень. Коригують, зокрема, процес атестації російської нафти, що дозволить пересвідчуватись у її придбанні за граничною ціною або нижче, а також – ідентифікації суден, що її транспортують.

Пропонують і обмежити імпорт товарів, що «генерують значні доходи для Росії», зокрема, скрапленого пропану (LPG), чавуну, мідних та алюмінієвих дротів, фольги. Також є плани розширити експортні обмеження: Росії не постачатимуть, зокрема, хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму, сервомотори для БПЛА, верстати та деталі машин через користь, яку вони, як вважають у ЄС, можуть принести військовій галузі.

До того ж, Єврокомісія пропонує, щоб фірми в Європі, які належать або контролюються росіянами або російськими юридичними особами, отримували дозвіл на переказ коштів за межі Євросоюзу.

Перелік організацій, що, як вважають у ЄС, підтримують військово-промисловий комплекс Росії і за це піддаються експортним обмеженням, поповнюється 31-ю компанією, а в персональних чорних списках, згідно з проєктом документа в розпорядженні Радіо Свобода, можуть з’явитися 47 нових прізвищ.

У Євросоюзі нині працюють над впровадженням наступного, 12-го за ліком раунду обмежень проти Росії за війну, котру вона розв’язала проти України. За даними Bloomberg, пакет позбавить РФ доходів на суму приблизно 5 мільярдів євро.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував презентацію пропозицій нового санкційного пакету на 15 листопада, частково розкривши, що стане його частиною: нові персональні списки, більше експортних обмежень і алмази.