США посилюють контроль за стелею цін на російську нафту – Reuters

У США Управління контролю за іноземними активами (OFAC) минулої пʼятниці розіслало компаніям з управління суднами в 30 країнах безпрецедентні повідомлення. Агентство Reuters повідомило 13 листопада, що Міністерство фінансів США запросило інформацію про 100 кораблів, підозрюваних у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.

Йдеться про найбільший крок з боку США відтоді, як Вашингтон і його союзники запровадили цінову «стелю» для обмеження нафтових доходів Москви.

У Міністерстві фінансів США цю інформацію не коментують. Проте представник Казначейства заявив про прихильність до дотримання цінових обмежень для зменшення ресурсів Росії, які Кремль використовує для війни проти України.

У грудні 2022 року найбільш розвинені країни – «Група семи», Європейський союз та Австралія – встановили обмеження на рівні 60 доларів за барель російської нафти, що експортується морем. Обмеження включають заборону західним компаніям, зокрема, транспортувати та страхувати нафту, що продається за ціною, вищою від встановленого ліміту.

У жовтні США наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, вищою від стелі. За оцінкою агентства Reuters, це стало першим значним посиленням заходів, оголошених США, ЄС та Австралією в грудні 2022 року як покарання Росії за повномасштабне військове вторгнення в Україну.