Євросоюз може закрити Балтійське море для транспортування російської нафти – FT

Влада Євросоюзу планує доручити Данії заблокувати морський шлях через Балтійське море для транспортування російської нафти, що продається вище від встановленої на неї західними країнами стелі цін. Про це пише газета The Financial Times.

Через Балтику експортується близько 60% російської нафти, що вивозиться морським шляхом. У жовтні, написала FT 14 листопада, майже жодна з партій, що експортувалися, не продавалася за ціною, що потрапляє під обмеження на рівні 60 доларів за барель.

Стеля забезпечується забороною для танкерів користуватися західними страховками, якщо вони везуть російську нафту, продану дорожче за стелю. Копенгагену запропонують зупиняти судна, які йдуть транзитом через данські протоки без західної страховки. Значна частина поставок із Росії відбувається на старих танкерах, які можуть становити небезпеку для екології, вважають чиновники.

Це, як вважають у ЄС, може виправдати затримання танкерів, що возять російську нафту. Конвенція ООН із морського права дозволяє затримувати судна, якщо є докази того, що ті можуть створити серйозну загрозу шкоди прибережним районам.

Єврокомісія 15 листопада має подати 12-й пакет санкцій проти російської економіки. У ньому заплановані й заходи щодо дотримання стелі цін на нафту, писали раніше ЗМІ.

Уряд Данії не коментував тему для FT. У публікації наголошується, що невідомо, чи готові данські ВМС до реального затримання та перевірки суден.