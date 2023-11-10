Канада ввела санкції проти низки росіян та ЗМІ РФ

Канади ввела санкції проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб з Росії, у тому числі видань «Известия» та «Парламентська газета» і телеканалу «Рен-ТВ», повідомило МЗС Канади.

Під санкції потрапили, зокрема, президент Російської ради з міжнародних справ Ігор Іванов, гендиректор Російської ради з міжнародних справ Іван Тимофєєв, програмний директор Міжнародного дискусійного клубу «Валдай» Олег Барабанов, науковий керівник Інституту загальної історії РАН Олександр Чубарьян, радник голови Міноборони РФ Андрій Ільницький, політологи Дмитро Суслов, Олександр Коньков та Андрій Сушенцов, а також співачка Жасмін (Сара Шор).

Крім того, обмеження ввели проти міжнародного мультимедійного проєкту Russia Beyond, Інституту держави та права РАН та Центру соціально-консервативної політики.

«Ці організації разом із згаданими вище особами є частиною організованої мережі, метою якої є поширення хибних наративів та пропаганди, яку видають за експертну думку, у спробі узаконити невиправдане порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні відомства.

Канада періодично розширює і доповнює список санкцій проти РФ.