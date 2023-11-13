Боррель: ЄС завершує роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії, він включатиме діаманти

Європейський союз залишається «відданим відбудові та реформуванню Україні» та ідеї її вступу до блоку, заявив Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 13 листопада.

Він виступив із пресконференцією після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, згадавши, що учасники зустрічі раніше заслухали виступ голови українського МЗС Дмитра Кулеби.

«Я мав завдання від лідерів ЄС на останньому саміті Ради ЄС розробити безпекове зобов’язання ЄС для України. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку наступного місяця ми відправимо місію до України, щоб обговорити наші пропозиції», – сказав він.

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Боррель назвав серед пріоритетів блоку навчання українських військових та втілення української формули миру.

Крім того, голова дипломатії ЄС заявив, що спільно з іншими посадовцями блоку завершує роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії.

«Цей 12-й пакет включатиме розширення санкційних списків, нові заборони на експорт, в тому числі щодо діамантів, зниження нафтової стелі, аби скоротити доходи, які Росія отримує від продажу нафти – не нам, але іншим, та боротьбу з обходом санкцій», – сказав Боррель.

Він додав, що наразі триває робота над «останніми деталями» пакету.

Раніше під час виступу на зустрічі голів МЗС Євросоюзу представник України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз прискорити роботу над 12-м пакетом санкцій.