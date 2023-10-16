Кулеба: кількість компаній-учасниць Альянсу оборонних індустрій зросла до 59

На Форумі оборонних індустрій, який пройшов в Україні у вересні, був створений Альянс оборонних індустрій для виробництва зброї – про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 16 жовтня.

Про це він розповів у відповідь на питання про ймовірне вичерпання запасів боєприпасів у партнерів України. За словами Кулеби, Київ ще торів почав працювати на збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО.

«Там (на Форумі оборонних індустрій – ред.) був започаткований Альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю. Наразі вже 59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобов’язання разом створювати необхідну зброю. Тому ми цей ризик досягнення дна складів передбачили, ми з ним почали ще рік тому працювати, і цей ризик зараз мінімізований», – сказав голова міністерства.

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Водночас, за словами Кулеби, вичерпання запасів може бути не остаточним:

«З іншого боку, мій досвід показує, що яким би порожнім не був склад, у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати, щоб ввезти в Україну необхідну зброю».

Форум оборонних індустрій у Києві відбувся 29 вересня. Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. Раніше було відомо про 38 компаній, які долучилися до Альянсу.