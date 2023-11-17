РФ заявляє про збиття БПЛА у Смоленській області – там розташований авіазавод

У Росії заявляють про збиття безпілотників над територією Смоленської області.



Як заявляє російське міністерство оборони, збили три українські безпілотники.



Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін писав про збиття БПЛА у Задніпровському районі Смоленська та на території Смоленського району.



У Смоленську розташований авіаційний завод, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

Про пошкодження внаслідок атаки заводу наразі невідомо. Українська сторона звинувачень РФ не коментувала.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про нібито збиття безпілотників на території РФ.