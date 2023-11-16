У РФ згорів склад із боєприпасами після атаки безпілотника

Безпілотник атакував військову частину у Волгоградській області Росії, внаслідок цього згорів склад із боєприпасами, повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на джерела.

За їхніми даними, дрон атакував територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань приблизно о 1:00 16 листопада. Внаслідок вибуху безпілотника на території складу 59, де зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї, розпочалася пожежа.

За даними Astra, з території частини вночі евакуювали 630 осіб, у тому числі 379 військовослужбовців, 251 цивільного співробітника та трьох дітей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Телеграм-канал Baza раніше повідомив, що жителі Котлубані перед початком пожежі чули звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав вибух.

Загоряння ліквідували близько пʼятої ранку, повідомляє V1.ru у своєму онлайні про пожежу. До місця були стягнуті пожежні розрахунки МНС, а до Котлубані прибули чотири екіпажі швидкої допомоги, але медична допомога не знадобилася.

Військова частина, де сталася пожежа, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів.

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