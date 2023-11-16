У Херсоні під обстріл потрапила маршрутка – Мрочко

Російські військові обстріляли в Херсоні маршрутне таксі, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Херсоні вчергове під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт. В автобусі вибиті вікна. Про поранених не повідомляється. Інформація уточнюється», – написав чиновник у телеграмі.

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.ʼ