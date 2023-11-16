У Селидовому далі розбирають завали, шукають ще двох людей – ДСНС

У місті Селидове Донецької області другий день тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи після російського ракетного удару. Станом на ранок 16 листопада виявлено тіла двох загиблих, повідомила Держслужба з НС України. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

За останніми даними, через ракетний удар троє людей травмовані, врятовані шестеро, в тому числі дитина. Зруйнований один приватний житловий будинок, частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок, де обвалився один підʼїзд, пошкоджені 16 приватних та сім багатоквартирних будинків.

Уночі 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по місті Селидове на Донеччині.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах у місті Селидове, обстріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.