Україна проведе з США оборонний форум у Вашингтоні – Зеленський розповів подробиці

Україна разом із Сполученими Штатами Америки проведе у Вашингтоні оборонний форум, розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 листопада.

Глава держави нагадав, що під час його візиту до Вашингтона він домовився з президентом США Джо Байденом про «конкретні речі», які посилять і американців, і українців, і наших партнерів, оскільки «спільне виробництво зброї завжди посилює».

«Днями за участю Андрія Єрмака (керівника Офісу президента – ред.) та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, чиновників та інших державних діячів, усіх, хто організовує забезпечення нашої оборони», – заявив Зеленський.

За його словами, «це буде досить потужна подія у розвиток форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні».

«Наразі форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці», – додав Зеленський.

Він подякував США, президенту Байдену, його команді, Конгресу та обидвом партіям, які підтримують Україну, а також американським оборонним компаніям та партнерам у Європі.

Раніше, 29 вересня, на форумі оборонних індустрій президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

На форумі українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами, на момент закриття заходу до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній із 19 країн.