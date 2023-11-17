Росія вже втратила 15 кораблів, ще 12 зазнали пошкоджень – речник ВМС

Російський флот вже зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Так, звісно, далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження», – зазначив Плетенчук.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежений у своїх діях».

«Навіть можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. Проте, небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет», – додав Плетенчук.

Як запевнив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, «рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме».

«Звісно будемо розширювати наш вплив за першої ж можливості», – підсумував капітан 3-го рангу.

У осінньо-зимовий період шторми та негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові. Також спостерігається низька кількісна присутність у морі великих десантних кораблів.