У ВМС повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 9 листопада перебувають три російські кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Як свідчать дані ВМС, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

За повідомленням, в Азовському і Середземному морях перебуває по одному російському кораблю. Носії крилатих ракет «Калібр» тут теж відсутні.

Напередодні вранці у ВМС повідомляли, що Росія вранці вивела на бойове чергування у Чорне море три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.