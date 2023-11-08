ВМС: Росія вивела в Чорне море три носії ракет із 24 «Калібрами»

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на ранок 8 листопада перебувають вісім російських кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море малий ракетний корабель, на борту якого, ймовірно, вісім крилатих ракет типу «Калібр», повідомили Сили оборони півдня України.

«Після довготривалої паузи, в тому числі й через шторм, в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій», – заявили українські військові і оцінили рівень ракетної загрози як «дуже високий».

Минулого тижня під час удару ЗСУ по інфраструктурі суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму був пошкоджений один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет «Калібр».