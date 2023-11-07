Росія вивела в Чорне море ракетоносій після тривалої паузи – Сили оборони півдня

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море малий ракетний корабель, на борту якого, ймовірно, вісім крилатих ракет типу «Калібр», йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України.

«Після довготривалої паузи, в тому числі й через шторм, в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» може бути споряджений 8 ракетами типу «Калібр», – кажуть українські військові.

Рівень ракетної загрози військові оцінюють як «дуже високий».

Минулого тижня під час удару ЗСУ по інфраструктурі суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму був пошкоджений один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет «Калібр».