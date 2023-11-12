У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі перебуває один корабель Чорноморського флоту РФ, ракетоносії відсутні, повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил.

За даними українських військових, в Азовському морі також знаходиться один російський корабель.

«У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – зазначили в ВМС ЗСУ.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.