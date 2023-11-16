«Ми змогли перехопити ініціативу в Чорному морі» – Зеленський про експорт з України

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Україна змогла забезпечити захист західної частини Чорного моря, що дозволяє експортувати українську продукцію морськими коридорами.

«Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам. Нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки. Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот», – сказав Зеленський.

Президент України регулярно обговорює з країнами-партнерами функціонування українського експортного, зокрема, зернового коридору.

31 жовтня на Ставці верховного головнокомандувача, серед іншого, обговорювалася безперешкодна робота «зернового коридору» та боротьба з діями сил РФ, які «ставлять під загрозу мирне судноплавство».