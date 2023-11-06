Експорт зерна з України за рік знизився на понад 30% – Мінагрополітики

Експорт із України зернових, зернобобових та борошна за рік знизився на понад 30%, йдеться в даних Міністерства агрополітики з посиланням на дані Державної митної служби від 6 листопада.

За інформацією відомства, станом на початок листопада за 2023/2024 маркетинговий рік (МР) зернових та зернобобових експортували 9794 тисяч тонн, тоді як за такий самий період 2022/2023 МР – 14 272 тисяч тонн.

Згідно із даними, оприлюдненими на офіційному сайті Мінагрополітики, зерна та борошна за 2023/2024 маркетинговий рік уже експортували 9852 тисяч тонн. За аналогічний період минулого року – 14 327 тисяч тонн, зазначили в відомстві.

Також відомо, що в перший тиждень листопада 2023 року експорт знизився майже вдвічі: зерна та зернобобових експортували 550 тисяч тонн (торік – 1070), зерна та борошна разом – 551 тисяч тонн (рік тому – 1074).

На початку жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні для внутрішніх потреб достатньо близько 25% зібраного зерна, решту вона має експортувати.